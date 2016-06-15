Махачкала, 15 июня, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Два охранника главы Карабудахкентского района задержаны по подозрению в обстреле автомобиля директора сельского дома культуры Арсланали Бахриева. Один из них — Аскендер Гамзатов, фамилия второго пока неизвестна, пишет «Черновик».

livekuban.ru Задержание преступника

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июня в селе Карабудахкент. В следственное управление СКР по Дагестану, по данным издания, уже вызывался глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев, так как машина, из которой стреляли по директору сельского дома культуры, принадлежит семье главы района. Об этом сообщил следователям и сам пострадавший, получивший в ходе обстрела три пулевых ранения. Жители Карабудахкентского района намерены высказать свое отношение по поводу произошедшего на сходе.

Нынешние события, как предполагает «Черновик», могут перекликаться с произошедшими в районе в марте 2011 года. Тогда в ходе конфликта между местными жителями был убит брат Арсланали Бахриева — Джабраил.

Отметим, глава района Махмуд Амиралиев возглавил Карабудахкентский район в 2015 году. По данным газеты «Новое дело», он является родственником экс-спикера Народного собрания Дагестана Магомедсултана Магомедова.