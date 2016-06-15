Москва, 15 июня, 2016, 16:15 — ИА Регнум. В Совфеде не исключают провокаций российских болельщиков во Франции со стороны правоохранительных органов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

rusnovosti.ru. Сотрудник полиции

«Не исключаю, что российских болельщиков во Франции будут сознательно провоцировать на какие-то противоправные действия», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Не удивлюсь, если в этом будут задействованы и правоохранительные органы», — говорит сенатор.

По его словам, «можно всего ожидать после заявления министра спорта Франции, что он рад тому, что российскую сборную могут дисквалифицировать на Евро-2016».

«Так что осторожность и еще раз осторожность. Нельзя давать ни малейшего повода. Никто потом разбираться не будет», — предостерег Клинцевич.

Начался матч Россия-Словакия.

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