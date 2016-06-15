«Не исключено, что болельщиков из РФ во Франции будут провоцировать»
Москва, 15 июня, 2016, 16:15 — ИА Регнум. В Совфеде не исключают провокаций российских болельщиков во Франции со стороны правоохранительных органов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.
«Не исключаю, что российских болельщиков во Франции будут сознательно провоцировать на какие-то противоправные действия», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
«Не удивлюсь, если в этом будут задействованы и правоохранительные органы», — говорит сенатор.
По его словам, «можно всего ожидать после заявления министра спорта Франции, что он рад тому, что российскую сборную могут дисквалифицировать на Евро-2016».
«Так что осторожность и еще раз осторожность. Нельзя давать ни малейшего повода. Никто потом разбираться не будет», — предостерег Клинцевич.
Начался матч Россия-Словакия.
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