Киев, 15 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. С начала 2016 года в Донбассе в результате боевых действий погибли 623 солдата ВСУ. Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, об этом 15 июня в штаб-квартире НАТО заявил министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак, передает ИА REGNUM.

Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

«Война продолжает забирать жизни лучших сынов украинского народа. В этом году наши боевые потери составили 623 украинских военнослужащих», — сказал Полторак.

По его словам, обстановка в Донбассе имеет тенденцию к обострению, в частности противник почти 7 тыс раз нарушал режим тишины, применял запрещенное вооружение — артиллерийские и реактивные системы залпового огня. Полторак заверил, что ВСУ реформируются по стандартам НАТО. «В основу реформ заложены основополагающие принципы НАТО, в частности осуществление демократического гражданского контроля за деятельностью ведомства», — проинформировал Полторак.

Он сообщил, что дорожной картой проведения реформ предусмотрено до 2018 года реформировать Министерство обороны, а к 2020 году — Генеральный штаб и Вооруженные Силы в целом. «Важным фактором для практической поддержки реформ нам необходим комплексный пакет помощи, который позволит усовершенствовать системы управления, связи и автоматизации, логистики и стандартизации, военно-технического сотрудничества, медицинской реабилитации военнослужащих, противоминной безопасности и противодействия гибридным угрозам», — подчеркнул Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Полторак призвал Запад усилить в отношении Российской Федерации экономические санкции. Он заявил, что политика НАТО относительно «открытых дверей» является принципиально важной для Украины. «Наш стратегический курс — евроатлантическая интеграция, поэтому государство будет последовательно достигать критериев членства в Альянсе», — сказал Полторак.