Иваново, 15 июня, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов проведет рабочий день в Ивановской области. В рамках визита 15 июня он посетит промышленные предприятия, объекты образования и социальной защиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Ивановской области

Как сообщили в пресс-службе, визит Александра Беглова в Ивановскую область начался со встречи с губернатором региона Павлом Коньковым. В центре внимания сторон был ход реализации Указов президента России, прохождение пожароопасного сезона, организация детского отдыха и ряд других тем.

Павел Коньков доложил полномочному представителю президента РФ ситуацию с обеспечением жильем ветеранов. Он проинформировал, что в федеральном бюджете для Ивановской области в 2016 году были предусмотрены средства в размере 184 млн рублей, что позволило улучшить жилищные условия 170 ветеранам.

Стороны также обсудили вопросы организации летнего детского отдыха. Как рассказали Павел Коньков, на оздоровление детей регион направил 207 млн рублей, финансирование летней оздоровительной кампании сохранено на уровне прошлого года. Кроме того, на эти цели предусмотрено более 27,6 млн рублей в муниципальных бюджетах.

Губернатор также рассказал, что в летний период в области будут работать 506 лагерей. В течение лета в санаторно-оздоровительные и загородные оздоровительные лагеря планируется направить более 11,2 тыс. детей, в лагерях дневного пребывания отдохнут 16,8 тыс. детей.

Также в ходе встречи стороны обсудили проблемы социальной защиты детей-сирот, организации работы школ в одну смену, строительства жилья, в том числе, с привлечением средств дольщиков, ликвидации задолженности по заработной плате, реализации инвестпроекта по строительству комбината синтетического волокна в Ивановской области, подготовки к отопительному сезону.

Программа пребывания полпреда в Ивановской области продолжится посещением промышленных предприятий региона. Александр Беглов посетит предприятие, занимающееся изготовлением жаккардовых тканей, и завод, специализирующийся на производстве компьютерной техники. Кроме того, полпред осмотрит новый корпус Шуйского филиала ИвГУ, встретится с участниками волонтерских организаций, побывает в войсковой части Шуйского гарнизона, а также в Ивановской Митрополии.