В Калуге возбудили дело из-за падения на подростка футбольных ворот
Калуга, 15 июня, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту получения тяжких телесных повреждений 13-летним подростком во время игры в мяч на спортивной площадке, сообщил 15 июня корреспонденту ИА REGNUM, и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Калужской области Виталий Гудзь.
По версии следствия, 13 мая 2016 года в вечернее время на одной из спортивных площадок открытого типа, расположенной в калужском микрорайоне Байконур, в ходе игры в мяч на 13-летнего подростка опрокинулись футбольные ворота, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, квалифицирующейся как тяжкий вред здоровью.
В ходе первоначальных следственных действий установлено, что футбольные ворота, принятые на баланс муниципальным автономным учреждением «Калугаблагоустройство», установленные одним из индивидуальных предпринимателей не были закреплены надлежащим образом.
В настоящее время органами Следственного комитета России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы, подтверждающей причастность к совершённому преступлению конкретных лиц. Также в ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального казенного учреждения «Центр развития спорта, туризма и молодежной политики «Темп» из-за халатности которого пострадал 13-летний футболист. По версии следствия, директор муниципального учреждения вследствие недобросовестного отношения к работе не принял меры к сертификации либо исключению из эксплуатации ворот для мини-футбола, достоверно зная, что крепление и проверка устойчивости к опрокидыванию ворот не предпринимались, допустил занятие несовершеннолетних в спортивной секции по мини-футболу. В результате бездействия подозреваемого в марте 2016 года в во время футбольного матча на 13-летнего потерпевшего опрокинулись незакрепленные ворота, в результате чего подросток получил телесные повреждения.