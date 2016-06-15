Калуга, 15 июня, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту получения тяжких телесных повреждений 13-летним подростком во время игры в мяч на спортивной площадке, сообщил 15 июня корреспонденту ИА REGNUM, и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Калужской области Виталий Гудзь.

PublicDomainPictures Футбольные ворота

По версии следствия, 13 мая 2016 года в вечернее время на одной из спортивных площадок открытого типа, расположенной в калужском микрорайоне Байконур, в ходе игры в мяч на 13-летнего подростка опрокинулись футбольные ворота, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, квалифицирующейся как тяжкий вред здоровью.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что футбольные ворота, принятые на баланс муниципальным автономным учреждением «Калугаблагоустройство», установленные одним из индивидуальных предпринимателей не были закреплены надлежащим образом.

В настоящее время органами Следственного комитета России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы, подтверждающей причастность к совершённому преступлению конкретных лиц. Также в ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального казенного учреждения «Центр развития спорта, туризма и молодежной политики «Темп» из-за халатности которого пострадал 13-летний футболист. По версии следствия, директор муниципального учреждения вследствие недобросовестного отношения к работе не принял меры к сертификации либо исключению из эксплуатации ворот для мини-футбола, достоверно зная, что крепление и проверка устойчивости к опрокидыванию ворот не предпринимались, допустил занятие несовершеннолетних в спортивной секции по мини-футболу. В результате бездействия подозреваемого в марте 2016 года в во время футбольного матча на 13-летнего потерпевшего опрокинулись незакрепленные ворота, в результате чего подросток получил телесные повреждения.