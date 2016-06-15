Оренбург, 15 июня, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области15 июня государственная экзаменационная комиссия региона утвердила результаты единого государственного экзамена по русскому языку и математике базового уровня. Максимальный результат 100 баллов по русскому языку получили 68 выпускников. С работой по математике справились на 5 баллов 54% участников экзамена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Минобре области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

В экзамене по русскому языку участвовало 8086 человек (2015 году — 8220). Средний балл составил 73 (в 2015 году — 72).

Максимальный результат 100 баллов по русскому языку получили 68 выпускников школ (Оренбург — 24, Орск — 11, Бузулук — 6, Новотроицк — 5, Сорочинский городской округ — 4, Оренбургский район — 3, Северный и Ташлинский районы — 2, Бугуруслан и Гайский и Абдулинский городские округа, Адамовский, Асекеевский, Красногвардейский, Октябрьский, Первомайский, Сакмарский районы — 1, Губернаторский лицей-интернат для одарённых детей Оренбуржья — 2).

В экзамене по математике базового уровня приняли участие 5708 человек (в 2015 году — 3080). Средний балл составил 4,5 (в 2015 году — 4). Справились с работой на 5 баллов 54% участников экзамена (в 2015 году — 38%).

«Повышение результатов ЕГЭ в последние годы стало итогом целенаправленной работы по подготовке учителей и обучающихся в рамках регионального мониторинга качества образования», — отметили в региональном министерстве образования.

Напомним, в 2015 году максимальный результат 100 баллов по русскому языку получили 67 выпускников (в 2014 году — 74 выпускника). Не преодолели минимальный порог два человека (0,02%), в 2014 году — девять выпускников (0,1%).

Максимальную отметку на ЕГЭ по математике (базовый уровень) получили 38% выпускников; 4 балла набрали 49% выпускников; 3 балла — 12%. Неудовлетворительный результат получили 43 участника экзаменационных испытаний (1%).