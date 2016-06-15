Киев, 15 июня, 2016, 16:07 — ИА Регнум. На Украине сельское хозяйство и инфраструктура являются наиболее привлекательными сферами для инвестирования. Об этом 15 июня во время открытия нового перегрузочного комплекса в Николаевском морском порту заявил президент Украины Пётр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги для Украины

«Я уверен в том, что сейчас Украине как воздух нужны инвестиции. Наиболее перспективной отраслью, куда нужно вкладывать инвестиции, является сельское хозяйство, инфраструктура. И сегодня наши партнеры делают многомиллионную инвестицию именно в эту отрасль. Инвестиция, которую сегодня мы видим на открытии, является крупнейшей инвестицией в аграрном секторе, наибольшей инвестицией концерна «Bunge» в Европе. Открытие этого комплекса является примером твердой веры, веры инвестора в хорошее экономическое будущее Украины. Это не просто слова, это голосование за Украину деньгами. Деньгами американского инвестора, который создает новые рабочие места, деньгами, которые увеличивают поступления в государственный и местный бюджеты», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что компания «Bunge» уже вложила в украинскую экономику 280 млн долл США. «Только по итогам прошлого года компания уплатила в государственный бюджет более 200 млн грн, обеспечила работой более 1500 человек… И я особенно благодарен за то, что за последние 12 месяцев, компания «Bunge Украина» направила более миллиона гривен благотворительных взносов на поддержку наших участников «АТО». Это тоже очень мощная и важная гражданская позиция», — считает Порошенко.

Также глава украинского государства пообещал рассмотреть вопрос снижения портовых сборов на Украине. «Инвесторы, к сожалению, продолжают испытывать преграды, к примеру, чрезвычайно высокие портовые сборы, что делает украинские порты менее конкурентными в сравнении с другими портами бассейна Черного моря. Другим проблемным вопросом является обеспечение доступа к причалам, как к объектам стратегической инфраструктуры и создание условий для передачи их в пользование инвесторам. Уверен в том, что в ближайшее время мы совместно с правительством решим и эти проблемы», — пообещал Порошенко.

Напомним, в 2016 году при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины открылся центр поддержки украинского экспорта в ЕС. Украинские аграрии, в частности, представители малых и средних предприятий могут получить помощь в выходе на европейские рынки сбыта и расширении деятельности.