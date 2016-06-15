Минск, 15 июня, 2016, 16:02 — ИА Регнум.

http://mfa.gov.by Встреча заместителя Министра иностранных дел Белоруссии Е.Купчиной с Министром иностранных дел Финляндии Т.Сойни

В ходе состоявшегося 13−14 июня визита делегации МИД Белоруссии во главе с замминистра Еленой Купчиной в Финляндию прошли переговоры с председателем комиссии по международным делам парламента Финляндии Антти Кайкконеном: обсужден широкий круг вопросов отношений Белоруссии с Евросоюзом в целом, с Финляндией в частности, а также участия постсоветской республики в программе ЕС «Восточное партнёрство», сообщает пресс-служба МИД РБ.

В рамках визита были проведены межмидовские консультации с рассмотрением широкого круга вопросов двусторонней повестки дня в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах. Состояние и перспективы развития белорусско-финляндских отношений, а также взаимодействие по линии «Белоруссия-ЕС» и в международных организациях были обсуждены делегацией официального Минска с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

«Участники мероприятия констатировали взаимный интерес обеих стран к расширению торговых контактов, реализации совместных проектов, в том числе с выходом на рынок Евразийского экономического союза», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Белоруссией и Финляндией никогда не отличались особой интенсивностью, в двусторонней торговле постсоветская республика имеет стабильно отрицательное сальдо. По итогам 2015 года двусторонний товарооборот сократился до $108,5 млн (в т.ч. белорусский экспорт — до $31,5 млн и импорт — до $77 млн). Для сравнения: в 2012 году взаимный товарооборот составил $297,3 млн (в т.ч. $142,1 млн белорусский экспорт и $155,2 млн финляндский экспорт). Сокращение взаимной торговли за последние годы обусловлено не только экономическим кризисом в Белоруссии, но также увеличивающимся технологическим разрывом между бывшими регионами Российской империи.