Москва, 15 июня, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Законопроект о предоставлении статуса ветеранов боевых действий для выполнявших специальные задачи в Сирии Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня. Под нормы закона подпадут максимум 25 тыс. человек, сообщил замглавы Минобороны Анатолий Антонов.

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«Предполагается, что общее количество граждан в связи с принятием законопроекта не превысит 25 тыс. человек», — заявил Антонов.

По его словам, предполагаемые общие расходы на реализацию в 2016 составят 967,8 млн рублей и будут осуществляться в пределах федерального бюджета.

Статус ветеранов предлагается дать военным, которые были направлены в Сирию с 30 сентября 2015 года. Такой же статус получат лица гражданского персонала, работавшие в Сирии в ходе выполнения спецоперации. Законопроект коснётся граждан, которые отработали установленный срок и были командированы досрочно по уважительным причинам. Законопроект позволит военным получать ветеранские льготы и улучшит их социальное положение.