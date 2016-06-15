Ярославль, 15 июня, 2016, 15:57 — ИА Регнум.



фото сайта city-yaroslavl.ru

В Ярославле в ходе прокурорской проверки установлены нарушения при строительстве и вводе эксплуатации двух детских садов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

Срок строительства детских садов, расположенных на улице Строителей в Дзержинском районе и улице Красноборской в Заволжском районе истек в декабре 2015 года. В феврале 2016 года было выдано разрешение на их ввод в эксплуатацию.

«Мэрия ввела данные объекты в эксплуатацию. Детские сады не оборудованы, отсутствует система безопасности. По детскому саду на улице Красноборской отсутствует заключение стройнадзора. Такие действия — попытка скрыть фактическое неисполнение контракта, жертвуя безопасностью детей в интересах определенного круга подрядчиков. За подобные действия подрядчиков необходимо включать в реестр недобросовестных подрядчиков, расторгать контракты, и изымать в бюджет средства обеспечения неисполнения контракта», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Cергей Балабаев.

Прокуратура направила в адрес и.о. мэра города представление об устранении нарушений. Пока детские сады не приняли детей.