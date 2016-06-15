Москва, 15 июня, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Доля продаж новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией, выросла в России за последние десять лет вдвое, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Google.Images Автоматическая КПП

Стоит отметить, что до 2014 года рыночная доля автомобилей с АКПП ежегодно росла, лишь в 2015 году сократившись с 49% до 48%.

Тем не менее, по итогам первых четырех месяцев 2016 года рыночная доля машин с «автоматом» достигла 52% и продажи таких машин превзошли реализацию автомобилей с механической КПП.

По итогам продаж за январь-апрель 2016 года, самой продаваемой в России моделью с автоматической коробкой передач признана Hyundai Solaris. Второе место по популярности занимает Kia Rio. Замыкает тройку лидеров моделей с АКПП Toyota RAV4.