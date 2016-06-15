Москва, 15 июня, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Мемориальная доска, посвященная одному из основоположников сердечно-сосудистой хирургии в СССР, выдающемуся хирургу, ученому и педагогу Александру Николаевичу Бакулеву, открыта на Кудринской площади, сообщает Департамент культурного наследия города Москвы.

Илья Репин. Хирург в операционном зале. 1888

Авторами памятной доски выступили скульптор Зураб Церетели и архитектор Злата Златина. На торжественной церемонии открытия присутствовали родные и друзья деятеля науки, сотрудники научного центра сердечно-сосудистой хирургии, носящего его имя, а также представители департамента культурного наследия столицы.

Александр Бакулев родился в 1890 году в деревне Невениковская (ныне Кировской области). С 1926 года он трудился на кафедре хирургии 2-го Московского медицинского института, которую возглавил позже, в 1943 году. Под авторством Бакулева вышли около 200 научных трудов, его усилиями создана школа, занимающаяся проблемами сердечно — сосудистых заболеваний.

Академик АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, академик Александр Бакулев являлся одним из пионеров нейрохирургии в СССР, стал основателем и первым директором Института грудной хирургии. Скончался ученый в 1967 году в Москве. Мемориальная доска Бакулеву размещена по адресу: Кудринская площадь, д. 1.