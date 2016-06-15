Пермь, 15 июня, 2016, 15:52 — ИА Регнум. В Перми робот модели «Промобот» выкатился с испытательной площадки и выехал на проезжую часть. Видео и фото с замершим на автомобильной дороге роботом опубликовали многие пермяки в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Samueles Робот

Региональные СМИ отметили, что робот, который умеет разговаривать, внезапно выехал на проезжую часть улицы Пушкина и перегородил движение транспорта. Позже выяснилось, что робот самостоятельно отрабатывал на полигоне алгоритмы автоматического движения, когда один из инженеров забыл запереть ворота и робот отправился в самостоятельное путешествие за полигон. Остановка робота объясняется тем, что у него полностью разрядился аккумулятор. Пропажу заметили только спустя 45 минут. К тому времени к роботу подъехали сотрудники ГИБДД. Полицейские, которые уже дежурили около беглого робота, сделали инженеру замечание и заставили написать объяснительную, после чего отпустили, вместе с чудом техники, которое пришлось уносить на руках.

Отметим, что с промоботом уже не первый раз случаются приключения. Полтора года назад его сбивал автомобиль, а совсем недавно инженеры обнаружили видео, на котором пермячка показывает роботу грудь.