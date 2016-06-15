Барнаул, 15 июня, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 15 июня, обсудили вопросы повышения эффективности контрольных мероприятий в отношении субъектов предпринимательства. В ходе заседания межведомственной комиссии, которое провел первый вице-губернатор Сергей Локтев, поднимались проблемы налогового контроля в отношении субъектов предпринимательства, а также контрольных мероприятий за деятельностью предпринимателей и компаний, получателей государственной поддержки. Подробности сообщает официальный сайт региона.

В Барнауле обсудили вопросы повышения эффективности контрольных мероприятий в отношении субъектов предпринимательства

«Основная проблема заключается в дублировании контрольных мероприятий несколькими надзорными органами. В частности, правильность соблюдения налогового законодательства сегодня правомочны проверить как налоговые, так и правоохранительные органы», — полагает председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц. Вместе с тем, из выступлений других участников заседания можно сделать вывод, что ситуация в крае, связанная с правомерностью налоговых проверок бизнеса, не критичная.

По информации руководителя территориальной налоговой службы Валерия Тарады, невольными инициаторами выездных проверок, которые проводятся сотрудниками налоговых инспекций, становятся сами предприниматели, представляя заведомо не соответствующую масштабам деятельности отчетность. Этот факт отчасти подтверждает количество выигранных налоговой судебных дел, в прошлом году 87% судебных разбирательств закончились в пользу налоговой службы, — полагает главный «налоговик».

По информации бизнес-омбудсмена Павла Нестерова, неоднозначная ситуация складывается в отношении субъектов бизнеса, привлекающих адресную бюджетную поддержку. «На практике они автоматически попадают в поле зрения правоохранительных органов с целью контроля целевого использования полученных средств государственной поддержки. С одной стороны, это дисциплинирует бизнес и исключает случаи мошенничества, с другой — делает господдержку, даже в ситуации, когда она необходима, менее привлекательной для бизнеса», — полагает Павел Нестеров.

Начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых сообщил, что в течение двух прошлых лет в управление поступило 60 запросов, инициированных оперативно-розыскными службами ГУ МВД по Алтайскому краю в отношении более 600 получателей субсидий и грантов персонально и по полному кругу получателей поддержки 2012−2014 годов. Безусловно, проводимые проверочные мероприятия осложняют работу предпринимателей, особенно только начинающих свою деятельность, — полагает чиновник.

Для конструктивного взаимодействия представителей бизнеса и контрольно-надзорных ведомств члены комиссии согласились с необходимостью усиления представительства бизнес-сообщества региона в составах Общественных советов ведомств. Также для решения проблемных ситуаций предложено максимально использовать институт регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей, — отмечается в официальном сообщении с сайта региона.

В качестве превентивной меры, направленной на исключение мошеннических действий получателями бюджетной поддержки, было предложено представителям правоохранительных органов войти в составы конкурсных комиссий по отбору заявок для предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, в соответствии с региональными программами, малый бизнес получает кредитные и налоговые послабления. Их реализация позволила привлечь на развитие бизнеса десятки миллионов рублей.

«В рамках кредитного предложения, получившего название «Гарантия развития», осуществляется предоставление уполномоченным банком кредитов малым и средним предприятиям края под поручительство регионального гарантийного фонда на срок до 3 лет и в сумме от 1 млн. рублей до 10 млн. рублей по фиксированной ставке 11% годовых», — информировал ранее первый вице-губернатор Алтайского края Сергей Локтев.

Древняя пословица, часто приписываемая Лао Цзы, гласит, «Если вы дадите голодному рыбу, он будет сыт один день, а если вы научите его ловить рыбу, он будет сыт всю жизнь». Из вопросов, осужденных сегодня на совещании, ясно, что «учить ловить рыбу» нужно и контролирующие органы.