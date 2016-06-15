Пермь, 15 июня, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В Прикамье в летние каникулы в оздоровительную кампанию будет вовлечено 285 тыс. детей в возрасте от семи до 17 лет, что составляет 94% всех школьников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Николай Богданов-Бельский. Дети на озере. 1938

Напомним, что в 2016 году региональным законом введен дифференцированный подход к предоставлению государственной поддержки, который предусматривает софинансирование отдыха детей и их оздоровления за счет средств краевого бюджета и средств родителей, исходя из величины среднемесячного дохода семьи.

В 2016 году на развитие системы отдыха и оздоровления детей в бюджете Пермского края запланировано 496,9 млн рублей, что превышает сумму 2015 года (449 млн рублей).

Подчеркнем, что Правительством Российской Федерации принято решение о возобновлении федерального финансирования оздоровительной кампании детей. Объем средств, выделяемых Пермскому краю, составляет 47,6 миллионов рублей. Данные средства носят целевой характер и будут направлены на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Таким образом, на организацию отдыха детей в каникулярный период в 2016 году из бюджетов всех уровней направлено 744,5 млн рублей, из них 497 млн — выделяются из краевого бюджета; на бюджеты муниципальных образований приходится 200 млн рублей; 47,6 млн рублей привлечено из федерального бюджета.

Этим летом в Прикамье детей примут 47 загородных лагерей, 17 санаторно-оздоровительных, 43 профильных лагеря, созданных при образовательных организациях с круглосуточным пребыванием, 1180 лагерей с дневным пребыванием детей. Кроме того, будет организовано семь санаторно-курортных смен отдыха «Мать и дитя», 169 многодневных походов, 47 палаточных лагерей.

Отметим, что новый способ софинансирования детских путевок иногда дает сбои. Так, в Перми, раньше запланированного срока закончились сертификаты на летний отдых детей и краевой бюджет в срочном порядке выделял городу дополнительные 7 млн рублей. Кроме этого, в ряде территорий края родители смогли получить компенсации за приобретенные путевки только через суд.

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