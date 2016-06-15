Астрахань, 15 июня, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Минусов от введения платного въезд на территорию городов больше, чем плюсов. Такое мнение высказал председатель думы Астраханской области Александр Клыканов, комментирую законопроект, разрешающий региональным и местным властям взимать плату за движение транспортных средств по дорогам, передает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, эта норма «не приведет к решению дорожных проблем».

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Дорога в городе

«Конечно, у разработчиков законопроекта есть свои аргументы в пользу этой позиции, и их надо изучать. Люди, имеющие транспортные средства, сегодня платят налог на транспорт и дороги, который идет на содержание и ремонт автотрасс. У региональных властей есть возможность в случае необходимости повышать его. Поэтому насколько целесообразно введение еще такой дополнительной нагрузки на автовладельцев, — вопрос», — заявил спикер.

Александр Клыканов также отметил, что, кроме того, по роду деятельности предпринимателям приходится ввозить и вывозить из своих населенных пунктов товар, пользоваться услугами различных служб доставки. И плата за проезд через какой-либо город неминуемо отразится на ценах продукции. Тем более, если маршрут пролегает через несколько регионов.

Также по теме: Госдума может разрешить регионам вводить плату за въезд в города

В Москве прошла акция протеста против платного въезда в города

«Вряд ли такая новация послужит и разгрузке городских магистралей, станет панацеей от «пробок». При платном въезде людям придется пересаживаться на общественный транспорт. А справятся ли автобусы, троллейбусы и маршрутные такси с возросшим пассажиропотоком?» — задается вопросом председатель облдумы.

Парламентарий считает, что сначала необходимо использовать имеющиеся рычаги для увеличения финансирования на дорожное хозяйство, а также усилить контроль за эффективностью расходования средств дорожных фондов.

Напомним, 2 июня правительственный законопроект «Об организации дорожного движения…»., в частности, предусматривавший наделение региональных и муниципальных властей полномочиями на установление платы за движение транспортных средств по дорогам, профильный комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении. Рассмотреть его планировалось 7 июня. Однако в этот день на акцию протеста против принятия документа в Москве возле здания Госдумы РФ вышли депутаты и общественники. По мнению собравшихся, законопроект нарушает конституционные права граждан и приводит к созданию экономических проблем в регионах.

Читайте также: Мурманский депутат: платный въезд в города — опасный бред