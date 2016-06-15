Ставрополь, 15 июня, 2016, 15:41 — ИА Регнум.



Снейдерс Франс. Рыбная лавка

В Ставропольском крае пять лет рыбный промысел работает нзаконно. Об этом заявил 15 июня в Ставрополе исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Виктор Федулов в рамках Первого открытого форума прокуратуры Ставропольского края, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пять лет рыбный промысел ведется незаконно. Рыбоводы, которые дают 5−6 тонн рыбы в год, могут давать в 5−6 раз больше, заявил Федулов.

Но они не могут полноценно работать, зарыблять пруды, поскольку не могут полноценно работать с водными ресурсами в отсутствии закона, регулирующего русловых и пойменных прудов.

«Дело в том, что наше рыболовство основано на пойменных и русловых прудах, а понятия пойменных и русловых прудов в аквакультуре нет», — сказал Федулов.

С этой проблемой омбудсмен обращался к федеральному уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову с тем, чтобы дать правовую оценку ситуации, а также обратился в думу.

«Закон надо принимать», — считает Федулов.

Мешает развитию рыбного промысла в крае и передача функций регулирования отрасли Азово-Черноморскому управлению, который принимает решения без учета особенностей региона.

Раньше разрешение давал Минсельхоз края. С 2013 года это было отменено. На аукционнах по ведению промыслов в водоемах выиграют рыболовы из других регионов. Местным не выгодно вести рыбное хозяйство и зарыблять пруды, есть вероятность что добыча уйдет в частные руки из другого региона.

«Надо, чтобы региональная власть регулировала этот процесс», — считает омбудсмен.

Эту же мысль поддержал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов.

«Все это должно быть в одних руках, причем, в крае», — заявил он. Надо вернуть инспекторов по рыбной ловле и охоте, которые знают ситуацию на местах, добавил он.

Прокурор Ставрополья Юрий Турыгин рекомендовал составить соответствующее обращение к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову.

Председатель Общественной палаты региона Николай Кашурин также добавил, что палата также готовит соответствующее обращение в федеральную Общественную палату.