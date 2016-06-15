Ереван, 15 июня, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Пока делегация Министерства обороны Армении во главе с министром Сейраном Оганяном принимает в Москве участие в очередном совете глав оборонных ведомств стран СНГ в армянском интернете набирает популярность видеоролик с передовой в Нагорном Карабахе. Видео, предположительно, было снято ночью 2 апреля, когда Азербайджан инициировал четырехдневную войну.

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Видео снято на телефон с экрана камеры ночного видения, где виднеется дата создания видео — 2 апреля 2016 года в 04:19. Если исключить маловероятные графические инсинуации с видеофайлом — то запечатлено именно время начала войны. На кадре видны фигуры подымающихся к передовому посту людей, а также идет непрерывный разговор постовых. Авторы видео насчитали порядка 70 наступающих человек, за кадром слышны телефонные переговоры о том, как постовые передают данную информацию. Слышны также короткие очереди, что особо не отвлекает фигуры от движения. Очевидно, что наступающие знают, что на этом расстоянии в темное время суток стрелковое оружие им не угрожает.

Из разговоров постовых также очевидно, что такое количество наступающих — не совсем обычное для них дело, поскольку задаются вопросами (порой, в нецензурном виде) — нужно ли им вызывать подкрепление или справятся сами? Видео обрывается на том месте, когда одному из служащих указывают на точку, по которой необходимо пристреляться, чтобы в следующие минуты продвижения вероятного продвижения противника открыть огонь. Очевидно, что видео обрывается не на том месте, где завершилась съемка, а является следствием монтажа. То есть, возможно, что наличествуют и кадры перестрелки и боя.

Ни в Ереване, ни и в Степанакерте официально никак не реагируют на журналистские запросы о природе видео и его достоверности. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованисян отказался комментировать видеозапись, лишь заявив, что она не должна была появиться: «Это уже вопрос, подлежащий рассмотрению в другой плоскости, в другом месте. Откровенно говоря, во всем мире за это судят». С другой стороны, из этого комментария Ованисяна вытекает, что видео не является продуктом фальсификации.

Непонятен пока первоисточник видео в сети. Внесистемная оппозиция уже стала комментировать ее на свой лад, а в соцсетях стали гулять различные мифы.