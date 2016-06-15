Додома, 15 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Преследуя цель восстановить сельское хозяйство в стране, правительство Танзании объявило о снятии налога на добавленную стоимость (НДС) с бобовых, овощей и продуктов животноводства, сообщает танзанийская газета Mwananchi.

Клодт (фон Юргенсбург) Михаил Константинович. Ферма в горах. 1860

Кроме того, правительство приняло решение ввести таможенные пошлины в размере 10% на растительное масло, что, по их мнению должно содействовать выращиванию семян.

Во время чтения бюджета на 2016/17 финансовый год министр финансов и планирования, доктор Филипп Мпанго отказался от фиксированных цен за кешью (20 танзанийских шиллингов за кг — 0,01$) и обязательной платы за экспорт хлопка (50 танзанийских шиллингов — 0,02$).

Он также пообещал, что правительство будет финансировать сельскохозяйственные исследования, что, при хороших погодных условиях, позволит увеличить производство и занять в сельском хозяйстве больше молодых людей.

Справка:

От колониального периода Танзания унаследовала отсталое хозяйство, засилье иностранного капитала, сильную зависимость от мирового капиталистического рынка. Современной крупной обрабатывающей промышленности в стране не было. В африканском секторе сельского хозяйства преобладал полунатуральный уклад. В производстве экспортного сельскохозяйственного сырья ведущую роль играли плантации и фермы, принадлежавшие европейцам.

Мелкотоварные крестьянские хозяйства были распространены в основном лишь на северо-востоке район Килиманджаро — Меру), южнее оз. Виктория и немного на юго-западе. Вся внешняя торговля и основная часть внутренней также находились в руках европейцев и выходцев из стран Азии.

На островах Занзибар и Пемба плантации основных товарных культур — гвоздичных деревьев и кокосовых пальм — принадлежали крупным землевладельцам во главе с султаном. Узкая специализация на производстве гвоздики ставила Занзибар в полную зависимость от мировых цен на эти товары. На острова ввозили не только все потребляемые промышленные товары, но и многие виды продуктов питания.

Сегодня по своему экономическому положению Танзания является экономически слаборазвитой аграрной страной, входит в число 25 наименее экономически развитых стран мира.

ВВП 22,1 млрд. долл. США. ВВП на душу населения 610 долл. США (2001). Экономически активное население 16 204 тыс. чел. (1997). Инфляция 5% (2001).

В 2003−04 гг. ВВП — 6,2 млрд. дол. Ежегодный доход на душу населения — около 300 дол. (2004 г.). Ведущая отрасль экономики, в которой занято 80% активного населения, — сел. хозяйство (60% ВВП, 80% экспортных поступлений).

Ведущая отрасль сельского хозяйства Танзании — растениеводство (1998, тыс. т): маниок (6444), кукуруза (2107), рис (533), сорго (498), бананы (769) и просо (347), сахар-сырец (116,1), орехи кешью (67), кофе (42). Т. — лидер в африканском регионе по производству продукции животноводства. Производство (тыс. т, 1997): мяса (261), молока (693), кож и шкур (51). Улов рыбы составляют нильский окунь, тилапия, тунец и сардины.

В густонаселенных районах — на северо-востоке, северо-западе, южнее оз. Виктория, на юго-западе — агротехническая культура местных жителей выше, чем в других районах. Здесь сложились более совершенные системы земледелия с применением севооборотов, органических удобрений, ирригации.