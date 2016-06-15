Москва, 15 июня, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Ленинград захвачен!

Борис Кудояров Осада Ленинграда

Предполагаемая установка мемориальной доски Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге — это политический жест российских властей в сторону Финляндии, в то же время являющийся знаком неуважения к собственному народу. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился историк, краевед, член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.

Очередная попытка увековечить память Маннергейма в Санкт-Петербурге — Ленинграде. В ход опять пошли сказки про доброго дядюшку Маннергейма, который при «хрусте французской булки» восхищался блистательным Петербургом и был предан Николаю II. То, что Маннергейм лично ответственен за северное полукольцо блокады, за гибель женщин и детей на Ладоге, за оккупацию Карелии и попытку замкнуть второе кольцо блокады вместе с фашистами вокруг Ладоги — предпочитают не вспоминать. Также предпочитают не вспоминать и концентрационные финские лагеря в Карелии и планы по созданию «Великой Финляндии» до Урала. Если следовать логике, что Маннергейм учился в Петербурге глубоко в душе любил этот город, а следовательно заслуживает мемориальной доски, то в Москве надо ставить памятник Наполеону, поскольку он отдавал приказ о тушении пожара в Москве в 1812 году.

Предсказать судьбу мемориальной доски Маннергейму в Санкт-Петербурге-Ленинграде не сложно. Её просто снесут или разломают. Вопрос: зная такое массовое отторжение жителей Петербурга к этой одиозной фигуре, зачем славить гитлеровского приспешника?

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НАТО прописалось в Прибалтике

Министры обороны стран НАТО договорились дислоцировать 4 многонациональных батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии, а министр обороны Литвы Юозас Олекас заявил, что окончательная дата прибытия батальонов и конкретное количество военных будут утверждены на саммите НАТО в Варшаве.

Слова о том, что НАТО ни на сантиметр не продвинется на Восток, сказанные в 1990 году — забыты. Как и забыты обещания от 2004 года о том, что на территории Прибалтики не будут постоянные пехотные соединения НАТО. Граница НАТО проходит в 125 км от Санкт-Петербурга. Граница с Финляндией в 1939 году проходила в 35 км от Ленинграда…

К вопросу о русофобии…

Возможная дисквалификация сборной России на чемпионате Европы по футболу, угроза которой нависла над российскими спортсменами из-за инцидентов с болельщиками, обрадовала министра по делам градоустройства, молодежи и спорта Франции Патрика Каннера. Об этом он сообщил в своём Twitter.

И все из-за российских болельщиков. Удивляться нечему. Английский хам понятнее, милее, и «цивилизованнее», нежели русский фанат. Впрочем и нацисты для французов были ближе, понятнее и «цивилизованнее», чем «советские варвары».

Оскорбление Грузии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 15 июня, в Вильнюсе, в ходе встречи с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, отметил, что «Украина принадлежит Европе и без Украины проект Европы не завершен».

Географически — да. Но как быть с Грузией, которая рвётся в ЕС, рассказывая, что она Европейская страна, но территориально расположена в Азии. Или теперь Европа — это то что литовский прапорщик считает Европой не зависимо от географии?