Чебоксары, 15 июня, 2016, 15:28 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-мае 2016 года по сравнению с январем-маем 2015 года индекс промышленного производства составил 114,6%, в мае по сравнению с маем 2015 года — 116,2%, с апрелем 2016 года — 85%, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

ИА REGNUM

В обрабатывающих производствах по итогам четырёх месяцев индекс составил 116,3%. Из 13-ти наблюдаемых видов экономической деятельности спад произошёл в четырёх отраслях: деревообработке (индекс 96,1), текстильном производстве (99,2%), полиграфии (99,5%) и производстве прочих неметаллических продуктов (90,1%). Максимальный рост зарегистрирован в производстве транспортных средств и оборудования (134,3%), производстве электрооборудования (130,7%) и химическом производстве (127,5%).

В мае по сравнению с апрелем 2016 года индекс в обрабатывающих производствах составил 105,1%, к маю 2015 года — 92,7%.

Индекс добычи полезных ископаемых в январе-мае 2016 года к аналогичному прошлогоднему уровню составил 72,7%, в электроэнергетике — 105,1%.