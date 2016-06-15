Ростов-на-Дону, 15 июня, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, в австрийском городе Кессене начался первый летний сбор для игроков футбольного клуба «Ростов». В каком составе команда начинает подготовку к сезону 2016/17 и Лиге чемпионов УЕФА, неизвестно. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих, в Австрии коллектив проведёт три контрольных матча.

vk.com/fcrostov Футболисты «Ростова» после матча

С кем сыграют ростовчане, будет известно позже. В Австрии донской коллектив пробудет до 28 июня. Перед тем, как отправиться на тренировочный сбор, все игроки прошли полное медобследование.

Отметим, что контракт на сезон 2016/17 Курбан Бердыев с футбольным клубом «Ростов» пока ещё не подписал. Но губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что договорённость о продолжении работы на Дону с наставником жёлто-синих достигнута.

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ФК «Ростов» остаётся под крылом Курбана Бердыева

Напомним, что срок контракта с Бердыевым истёк по окончанию прошедшего сезона, который «Ростов» завершил на второй строчке в турнирной таблице. Завоевав «серебро» чемпионата России, жёлто-синие получили право выступить в Лиге чемпионов УЕФА. Пока на сегодняшний день это лучший результат в современной истории команды.

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