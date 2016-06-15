Калининград, 15 июня, 2016, 20:28 — ИА Регнум. В Калининграде судят 29-летнего Евгения Петрука, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды к гражданам Польши. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калининградской области Оксана Пономарёва, сегодня, 15 июня, суд определился с датой первого судебного заседания, которое состоится в понедельник, 27 июня.

parlamentarny.pl Экс-глава МИД Польши Гжегож Схетына

Уголовное дело по ч.1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») было возбуждено за комментарии Петрука на калининградском новостном портале «Клопс».

В феврале 2015 года на этом информационном ресурсе была опубликована статья под заголовком «Между Польшей и Россией разгорается дипломатическая война». Речь в заметке шла о заявлении тогдашнего главы МИД Польши Гжегожа Схетыны о том, что он не понимает, почему День Победы постоянно отмечается в Москве, а не в какой-то другой европейской столице.

В свою очередь замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Схетына оскорбил память миллионов россиян, погибших в Великой Отечественной войне.

Под этой новостью разгорелась жаркая дискуссия калининградских читателей, в которой принял участие и Евгений Петрук под псевдонимом Пачанга. Его комментарии, уже удалённые модератором, по данным судебной лингвистической экспертизы, содержали «психологические признаки разжигания национальной розни, возбуждения вражды и ненависти, унижения достоинства группы лиц, выделяемых по признаку национальности — поляков».

Впрочем, сами комментаторы пытались оправдать «Пачангу». В частности, один из пользователей написал (орфография сохранена):

«Уверен, что господин Пачанга совершенно не хочет «убивать поляков», просто невежество этой схетыны не знает границ, и слова этого насекомого задели Пачангу за живое. Так же, как и многие миллионы адекватно мыслящих, и хотя бы чуть-чуть знакомых с историей Великой Отечественной Войны его соотечественников с болью в сердце слышат речи этого неумного, но, к сожалению, наделенного властью и возможностью транслироваться в СМИ потомка свиньи и шакала».

Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс рублей либо лишения свободы на срок до двух лет. Известно, что во время следствия Петрук раскаялся в содеянном.

Стоит отметить, что сегодня, 15 июня, депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, признающий статью 282 УК РФ утратившей силу. Авторы инициативы указывают на то, что статья, в основном, используется «для привлечения к ответственности русской нации (русских патриотов и общественных деятелей), за что в обществе даже получила название «русская статья».