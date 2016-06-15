Пермь, 15 июня, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Прокуратура Перми установила, что в 130 дошкольных организациях Перми количество детей в группах превышает норму в среднем на 12%, а по отдельным образовательным организациям до 31%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. По мнению прокуроров, тем самым нарушены «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Отметим, что аналогичные нарушения неоднократно выявлялись специалистами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в течение 2015 — 2016 годов.

По итогам проверки, прокурором города главе администрации Перми внесено представление с требованиями об устранении выявленных нарушений законодательства, а начальникам районных отделов образования города объявлено предостережение.

Отметим, что проверка прошла по обращению региональной общественной организации «За права детей на образование в Пермском крае». В нем говорилось о нарушении прав несовершеннолетних департаментом образования администрации Перми при комплектовании дошкольных образовательных учреждений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале-марте 2016 года представители общественности обследовали детские сады Перми на соблюдение санитарных требований по комплектованию групп в детских садах. Обоснованность жалоб родителей и педагогов на переполненность групп в дошкольных общеобразовательных учреждениях Перми подтвердилась. Тогда же и было подано обращение в прокуратуру.