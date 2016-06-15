Прокуратура Перми подтвердила переполненность детских садов города
Пермь, 15 июня, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Прокуратура Перми установила, что в 130 дошкольных организациях Перми количество детей в группах превышает норму в среднем на 12%, а по отдельным образовательным организациям до 31%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. По мнению прокуроров, тем самым нарушены «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ.
Отметим, что аналогичные нарушения неоднократно выявлялись специалистами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в течение 2015 — 2016 годов.
По итогам проверки, прокурором города главе администрации Перми внесено представление с требованиями об устранении выявленных нарушений законодательства, а начальникам районных отделов образования города объявлено предостережение.
Отметим, что проверка прошла по обращению региональной общественной организации «За права детей на образование в Пермском крае». В нем говорилось о нарушении прав несовершеннолетних департаментом образования администрации Перми при комплектовании дошкольных образовательных учреждений.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале-марте 2016 года представители общественности обследовали детские сады Перми на соблюдение санитарных требований по комплектованию групп в детских садах. Обоснованность жалоб родителей и педагогов на переполненность групп в дошкольных общеобразовательных учреждениях Перми подтвердилась. Тогда же и было подано обращение в прокуратуру.