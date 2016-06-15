Оренбург, 15 июня, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В Оренбурге российские и зарубежные ученые в течение двух дней (14−15 июня) обсуждают страницы Великой Отечественной войны. Мероприятие посвящено 75-летию начала войны. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории, мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического университета Сергей Новиков, он увидел в названии конференции два принципиальных противоположных аспекта (трагическое и героическое).

Александр Дейнека. Окраина Москвы. 1941

«Такое объективное понимание проблемы меня сразу зацепило. Это первая зацепка, чтобы обратить внимание на конференцию, поскольку говорит о научности, объективности и перспективе. Сейчас я исхожу из самого названия. Постановочно тема прозвучала очень серьезно, и для меня это было как раз интригой — увидеть что здесь в центре, сердце можно сказать, России, говорят о трагизме, потому что для меня, белоруса, понимание трагедии измеряется трагедией белорусского народа, символом которого является Храм памяти в Хатыни», — сказал историк.

Он также отметил, что раньше говорили о каждом четвертом погибшем на войне белорусе. По последним данным, на Великой Отечественной войне свою жизнь оставил каждый третий белорус: «Измерение трагедии для меня — чисто белорусское. Я приехал на конференцию и увидел то, чего не смог бы увидеть из Белоруссии. Например, 14 июня ученый из Санкт-Петербурга в своем докладе отметил трагизм в образе принудительных рабочих, военнопленных (о них докладчик говорил в меньшей степени, но он упоминал эти катастрофические цифры) и останавливался на образе рабочих женщин, которые были вывезены в Германию и там работали».

Сергей Новиков подчеркнул, что понимание трагедии для него не измеряется трафаретным словом «трагедия», а многими оттенками черно-серой гаммы. Найти их очень важно.

Говоря о морально-политическом значении Победы, историк отметил консолидирующее значение. «В своем докладе профессор из Майкопа выразила мысль, что Победа в Великой Отечественной войне — это основа патриотизма, консолидации и я могу продолжить эту мысль. Когда я давал интервью немецким журналистам, которые заметили, что прошло более 60 лет, а бывшие республики СССР все говорят о войне. На что я ответил: тема будет вечной. Чем дальше, тем мы будем глубже и тоньше воспринимать, чувствовать все это», — считает ученый.

По его мнению, перспектива одна — сохранить память о войне в измерении людском. Только преломляя историю на людей, их биографию, личные воспоминания — это начинает работать. Особое внимание он обратил на акцию «Бессмертный полк». Сергей Новиков признался, что проект его впечатлил: «У нас в Белоруссии его еще нет. Хотя люди к этому готовы. Такая страница будет вечной».

Человеческое измерение победы, по мнению ученого, становится на первое место, потому что аморфное «мы победили» на сегодняшний день уже не работает среди молодежи. Ей нужна какая-то зацепка и очень сильная. И она — в персонализации Победы.

Кандидат исторических наук сообщил, что работает методом историко — истроиографической компоративистики. Этот метод в ходе анализа оценок, документов, публикаций двух сторон Великой Отечественной войны (СССР и Германии) заставляет приходить к одной точке зрения: «Я всегда ухожу от дискуссий идеологического и политического характера, формируя дискуссию научную».

Вместе с тем он отметил, что ранее традиционно преподносился один взгляд: командиров Красной Армии. Это формировало картину, которая долго работала и больше идеологически.

Тему идеологии затронул и доцент Великотырновского университета им. святых Кирилла и Мефодия Стефан Анчев (Болгария). По его словам, он смотрел западный фильм, где говорилось о том, что запад освободил Европу: «Это не правда. Просто это пропаганда».

Доктор исторических наук Равиля Хисамутдинова (Оренбург) коснулась той точки зрения, что Советский Союз первым готовился напасть на Германию. По словам ученого, у истоков этого мифа стоял сам Гитлер, который дал поручение 21 июня 1941 года отделу пропаганды вермахта преподнести нашествие на СССР как упреждающий удар, якобы русские изготовились к прыжку, поэтому следовало их опередить. Но самое главное, Гитлер хотел оправдать свою агрессию против Советского Союза перед собственным народом, перед потомками, перед мировым сообществом.

Добавим, что с сообщениями на пленарном заседании и секциях конференции выступает более 100 исследователей из России, ближнего и дальнего зарубежья (Израиля, Казахстана, Казани, Уфы, Нальчика, Самары, Саратова, Волгограда, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Красноярска и других), специализирующихся на изучении различных аспектов истории Великой Отечественной войны.