Москва, 15 июня, 2016, 15:12 — ИА Регнум. С 1 января 2016 года правоохранители столицы пресекли деятельность 123 наркопритонов, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщает 15 июня информационный центр правительства Москвы.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

По словам начальника 3-ей оперативно-розыскной части Управления МВД России по Москве, подполковника полиции Николая Архипова, в 2015 году в столице отмечалось снижение абсолютных показателей преступности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Так, если в 2014 году в Москве было зарегистрировано 20 тыс. 846 преступлений, связанных с наркотиками, то в 2015 году их число составило 19 тыс. 707. Количество закрытых наркопритонов увеличилось — в 2014 году их было 187, а в 2015 году — уже 196.

За истекший период этого года по факту сбыта наркотиков в столице было возбуждено более 3 тыс. уголовных дел, общее число уголовных дел в данной сфере достигло 6 тыс.