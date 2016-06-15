Москва, 15 июня, 2016, 15:05 — ИА Регнум. МИД России рекомендовано эффективнее использовать средства, выделяемые на работу с соотечественниками. Об этом заявил аудитор Счетной платы РФАлександр Жданьков в рамках «Правительственного часа» в Государственной думе РФ с участием главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трата денег

По словам аудитора, на работу с соотечественниками направляется достаточно средств. «Не раз говорилось о недостаточности выделяемых средств. На самом деле их не так уж и мало, просто участников в этой работе много, и не всегда правая рука знает, что делает левая», — отметил аудитор.

«Вот только эффективность этих расходов и влияние на результативность работы с соотечественниками не могут быть оценены без условий соответствующих индикаторов. Поэтому совместная работа МИД и Счетной палаты по повышению эффективности бюджетных расходов, будет способствовать совершенствованию мероприятий по проведению активной внешней политики РФ», — считает Жданьков.

Кроме того, по словам аудитора, в Счетной палате особенно обеспокоены темой долгостороя и подорожания строительства объектов загранучреждений за рубежом. Так, в Панаме строительство посольства длится уже десять лет, а в Австралии за семь лет к строительству еще не преступили. «Стоимость этих долгостроев, а значит, и расходы бюджета уже увеличились на 2,5 миллиарда рублей», — отметил Жданьков.

По его мнению, если бы возведение диппредставительств в этих странах было осуществлено в положенные сроки, можно было бы избежать расходов на аренду помещений для работающих там сотрудников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году по госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом на Родину вернулись более 183 тысяч человек. Всего за все время действия программы переселились порядка 460 тысяч человек. С начала 2016 года в Россию уже прибыли около 30 тыс. переселенцев