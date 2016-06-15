Вашингтон, 15 июня, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Американские ученые из Аризонского университета установили, что воздействие синего света стимулирует у людей концентрацию внимания и скорость принятия решений, сообщили авторы исследования на конференции Sleep2016.

Дарья Антонова ИА REGNUM Синий свет

В эксперименте участвовали 35 добровольцев в возрасте от 18 до 32 лет, которых поделили на две группы. 30 минут на одну группу светили синим светом, а на другую — желтым. Затем обе группы выполняли одинаковые задания, а ученые регистрировали их мозговую активность при помощи аппаратуры МРТ.

Выяснилось, что люди из «синей» группы справлялись с заданиями лучше и быстрее. При этом МРТ показало у них увеличение активности мозга в дорсолатеральной префронтальной коре и вентролатеральной префронтальной коре головного мозга.

Стоит отметить, что увеличение когнитивных способностей наблюдалось как во время воздействия синего света, так и в течении 40 минут после его выключения. Ученые пришли к выводу, что синий свет может использоваться в местах, где концентрация внимания и быстрое принятие решений особенно важны.