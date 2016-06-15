Великий Новгород, 15 июня, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Новгородская межрайонная природоохранная прокуратура выявила более 100 нарушений противопожарного законодательства в лесах региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры области, по материалам прокурорских проверок 10 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности по статьям 8.25, 8.32 КоАП РФ в виде предупреждения и штрафов на общую сумму 60 тыс. рублей.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

«С начала 2016 года на территории Новгородской области зарегистрировано более 20 лесных пожаров на площади более 28 гектаров», — сообщили в ведомстве, отметив, что не все лесопользователи соблюдают законодательство в сфере охраны лесов от пожаров.

Так, при проведении рубок леса лесопользователи не очищают места рубок, захламляют порубочными остатками прилегающую к лесосеке территорию, что может привести к лесным пожарам.

С целью устранения выявленных нарушений руководителям организаций внесено восемь представлений, по результатам рассмотрения которых семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, судами рассмотрены и удовлетворены два исковых заявления прокуратуры об обязании лесопользователей очистить места рубок от порубочных остатков.