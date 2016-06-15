Москва, 15 июня, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию соглашение между правительствами РФ и Вьетнама о дальнейшем сотрудничестве в области геологической разведки, добычи нефти и газа на территории РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня. Соглашение было подписано 20 апреля 2016 года в г. Ханое (Вьетнам), оно предусматривает создание благоприятных условий для деятельности совместной российско-вьетнамской компании «РУСВЬЕТПЕТРО» на территории РФ. Уполномоченными организациями сторон, ответственными за реализацию Соглашения, являются участники ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» — АО «Зарубежнефть» (доля — 51% в уставном капитале) со стороны РФ и корпорация нефти и газа «Петровьетнам» (доля — 49% в уставном капитале) со стороны Вьетнама.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Соглашение предусматривает, что подлежащая уплате в бюджетную систему РФ сумма НДПИ, предусмотренная российским законодательством, умножается на коэффициент 0,4 при добыче компанией нефти на следующих участках недр Центрально-Хорейверского поднятия Ненецкого автономного округа РФ: Северо-Хоседаюское месторождение им. А. Сливки, Висовое месторождение, Верхнеколвинское месторождение.

Соглашение предусматривает такое закрепление принципов распределения прибыли ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», которое позволит обеспечить прозрачность налоговых и неналоговых платежей во все уровни бюджетной системы Российской Федерации. Координацию и контроль за выполнением Соглашения осуществляют Минэнерго РФ и Министерство промышленности и торговли Вьетнама.

Соглашение вступит в силу не ранее, чем вступит в силу российско-вьетнамский Протокол о дальнейшем сотрудничестве в области геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама в рамках совместного российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро» от 27 декабря 2010 года, подписанный в тот же день, что и Соглашение.

Соглашение заключено на срок до 31 декабря 2033 г. После его вступления в силу положения Соглашения будут распространяться на правоотношения, возникающие начиная с 1 января 2016 года.

Применение льготы по НДПИ для «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» будет скорректировано. Льгота по НДПИ, предоставляемая в общем порядке, не распространяется на добычу нефти в Ненецком автономном округе на участках недр, степень выработанности запасов которых на 1 января 2015 года превысила 5%. «Месторождения, разрабатываемые ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», в настоящее время данному критерию больше не соответствуют в связи с опережающими темпами разработки», — отмечают в правительстве РФ.