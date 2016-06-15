Лилль, Франция, 15 июня, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В матче группового этапа чемпионата Европы по футболу сборные России и Словакии сыгрют при закрытой крыше лилльского стадиона «Пьер Моруа», сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Artyom Selyutin Крыша спортивного стадиона

Во вторник и в ночь на среду в Лилле была дождливая погода. Дожди ожидаются и в среду во время матча российской и словацкой команды.

По причине таких погодных условий матч пройдет при закрытой крыше стадиона.

Встреча между сборными России и Словакии начнется в 16:00 мск. Ожидается, что на игре будут присутствовать около 15 тыс. российских болельщиков.

Безопасность в Лилле в день матча между командами России и Словакии будут обеспечивать почти 4 тыс. французских полицейских.