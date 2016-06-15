Ростов-на-Дону, 15 июня, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Ростовской области в январе-мае 2016 года построено 9216 квартир общей площадью 715 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом общая площадь введенного жилья уменьшилась на 1,9%, сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM данные в Ростовстате.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Между тем, как отмечают специалисты территориального органа госстатистики, за пять месяцев текущего года рост объемов введенного жилья отмечен в 19 муниципалитетах.

Отметим, что согласно данным отчёте областного правительства о социально-экономической ситуации в регионе по итогам четырёх месяцев текущего года, объём строительных работ составил 16 млрд рублей или 56,9% по сравнению с январём-апрелем 2015 года. В первом квартале 2016 года было введено в эксплуатацию 557,3 тыс. кв. метра жилья, что ниже прошлогоднего показателя на 2,3%. Предприятиями и организациями, на которые приходится около 37% общего объема жилья, объемы ввода жилья были увеличены почти на 32%, индивидуальные застройщики снизили показатели на 15,4%.

Напомним, что в январе текущего года строители Ростовской области установили рекорд по вводу жилья, превысив уровень января 2015 года на 32,3%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам прошлого года в Ростовской области предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками было введено 30,2 тыс. квартир общей площадью 2,4 млн кв. метра, что превысило показатель 2014-го на 3,6%. Как следует из прогноза долгосрочного социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, ввод жилья в текущем году упадёт по сравнению с 2015 годом либо на 8,5% и составит 1970 тыс. кв. метров, либо на 7,8% и составит 2220 тыс. кв. метров. Падать показатель будет и в 2017 году, а в положительную сторону изменится ситуация по итогам 2018 года.