Вильнюс, 15 июня, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Банк Литвы (Центробанк) не меняет прогноз роста ВВП страны в 2016 году, но снизил прогноз развития экономики на следующий год, сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 июня, в Банке Литвы.

agregator.pro Снижение роста

Директор Службы экономики и финансовой стабильности при Банке Литвы Гедиминас Шимкус прогнозирует, что в этом году экономика страны вырастет на 2,6%, а в следующем году — на 3,3%. «Этот год отмечен большим ростом экономики, нежели прошлый. Рост экономики поддержал сильный внутренний спрос. Это сильный фактор роста экономики Литвы в этом и в следующем году. Наряду с этим начали улучшаться и показатели экспорта, транспортный сектор», — сказал Шимкус.

По словам эксперта Банка Литвы, росту экономики страны будут способствовать и низкая процентная норма, которая поощряют кредитование жилья, увеличивает потребление и повышает экономическую активность в еврозоне, а заодно и спрос на литовский экспорт. Банк Литвы также прогнозирует, что экспорт страны в этом году увеличится на 2,9%, а в следующем году — на 4,2%.