Барнаул, 15 июня, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Для сохранения дорог в крупных городах Алтайского края, нужно не на платность трасс переходить, а на полный запрет по ним большегрузного транспорта. Такой вывод можно сделать из ответа начальника КГКУ «Алтайавтодор» Василия Мотуза на запрос ИА REGNUM.

Дороги Барнаула

«Появление платных дорог в регионе вполне возможно при наличии альтернативного проезда. Это, в первую очередь, касается объектов с большой интенсивностью движения, таких, как, например, обходы городов Барнаул и Бийск. Вместе с тем, введение платного въезда в Барнауле, по нашему мнению, нецелесообразно. Это может привести к появлению на городских дорогах большегрузов, которые будут только усугублять и без того проблемные дороги краевого центра. По нашему мнению, необходимо запретить въезд в Барнаул всем большегрузным автомобилям (кроме транзита) до тех пор, пока не появится объезд города. Доставку товаров народного потребления, продуктов питания, необходимо организовать мелкими партиями в ночное время из оптовых складов, которые должны быть размещены за городом», — считает эксперт.

Начальник КГКУ «Алтайавтодор» также высказал мнение, что платностью проблему состояния автомобильных дорог не решить.

«Те средства которые предполагается собрать в этом случае, будут незначительными (пример Обской мост), а ремонт дорог и улиц дороже в разы. Процедура перевода автомобильных дорог из бесплатных в платные в городских условиях непростая и потребует дополнительных затрат на организацию альтернативного проезда, что в свою очередь. окупится нескоро», — полагает Василий Мотуз.

Напомним, плата за проезд по новому мосту на автомобильной трассе «Алтай-Кузбасс» в Барнауле была введена в августе 1998 года (в качестве причины власти города обозначали нехватку средств для его обслуживания и завершения строительства). С января 2011 года взимание поборов (не без деятельного участия общественности) отменили. Руководитель Алтайской федерации автомобилистов Виктор Клепиков, неоднократно заявлял в то время: «Главное в том, что новый мост строился не на частные средства, а на средства федерального и краевого бюджетов. Кроме того, для постройки моста в Барнауле вводился акциз на бензин». Впрочем, есть версия, что организаторы акции, получившей название «Бесплатный мост», на самом деле, транслировали волю губернатора, который к тому времени, осознал неправомерность этой статьи расходов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2016 года рекомендация комитета по транспорту Госдумы РФ принять в первом чтении поправки в закон «Об организации дорожного движения в РФ», согласно которым в городах России может быть введен платный въезд, встретила неодобрение общественности. Их рассмотрение планировалось на 7 июня 2016 года. По этому случаю автомобилисты (представители «Общества синих ведерок») и представители КПРФ привели у здания Госдумы митинг, заявив, что введение платных дорог нарушает конституционные права граждан и приводит к созданию экономических проблем в регионах. Позднее замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил, что обсуждение скандальной инициативы перенесено на осень.