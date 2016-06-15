Ставрополь, 15 июня, 2016, 14:38 — ИА Регнум.



zeevveez Минеральная вода

Прокурор Ставропольского края Юрий Турыгин попросил общественников сообщать в прокуратуру о попытках введения платы за подходы к общественным бюветам с целебной минеральной водой в городе Железноводске. С таким обращением он выступил 15 июня в Ставрополе в рамках Первого открытого форума прокуратуры Ставропольского края, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Александра Будяк сообщила на форуме, что после того, как был вскрыт факт взимания платы за подход к питьевым бюветам, доклад об этом был направлен в Генпрокуратуру РФ.

Будяк отметила, что после начала прокурорской проверки частным предпринимателям было запрещено взимание платы, однако в ОНФ продолжают поступать жалобы, что сборы продолжаются.

Начальник отдела по надзору за исполнением земельного и природоохранного законодательства прокуратуры края Юрий Мережко отметил, что в настоящее время прокурорская проверка по этому поводу не завершена. Результатов пока нет. Но ивзимание платы за подход к бюветам приостановлено.

Прокурор края сообщил, что взимание такой платы незаконно.

«Мой заместитель курирует обстановку, обращайтесь. Но сейчас, как мне доложили, такой вакханалии нет», — добавил глава ведомства Турыгин.

Отметим, проверка прокуратуры началась после появления в сети информации о возможном прекращении свободного доступа к питьевым бюветам города Железноводска и взымании платы за приём минеральной воды. Уже установлено, что вопрос о взымании платы с граждан за пользование питьевыми бюветами в настоящее время не рассматривается.Вместе с тем в ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц органов власти и лечебно-оздоровительных учреждений, в части возможного ограничения свободного доступа граждан к источникам минеральной воды, в том числе финансирования расходов, связанных с содержанием бюветов «Смирновский», «Славяновский» и «Лермонтовский».