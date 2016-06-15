Вильнюс, 15 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 15 июня, в Вильнюсе, в ходе встречи с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, отметил, что «Украина принадлежит Европе и без Украины проект Европы не завершен», сообщили ИА REGNUM в МИД Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Узкое окно в Европу

«Украинцы — европейцы, это не ставится под сомнение и всегда нами подчеркивается, однако ответственность за удачу Украины и евроатлантическую интеграцию страны также принадлежит самим украинцам. Удачу обусловит их отдача реформам и борьба с коррупцией», — сказал Линкявичюс.

По словам Кравчука, Украина «безвозвратно выбрала европейский путь и никогда с него не сойдет, поскольку такова воля большинства украинцев».

Линкявичюс и Кравчук в ходе встречи обсудили динамику двусторонних отношений, текущее положение в Украине, выполнение Минских договоренностей, переговоры Нормандской четверки, процессы зарубежной политики и их тенденции в Центральной и Восточной Европе.

В ходе диалога также говорилось о Беловежском соглашении, которое было подписано Кравчуком с Ельцином и Шушкевичем 8 декабря 1991 года.