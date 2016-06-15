Ереван, 15 июня, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Парламент Армении на заседании 15 июня в первом чтении принял проект Налогового кодекса. Все фракции, кроме правящей Республиканской партии законопроект не поддержали. В их числе и «Дашнакцутюн», входящая в правящую коалицию.

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Бывший премьер-министр, а ныне депутат оппозиционной фракции Армянский национальный конгресс Грант Багратян заявил, что согласно Налоговому кодексу по меньшей мере на 90 млрд драмов ($187,5 млн) увеличится налоговое бремя налогоплательщиков. По его оценке повышается 6 видов налогов. Багратян отметил, что прежде чем ставить проект на голосование, необходимо внести в него принципиальные изменения. «Факт принятия в первом чтении означает, что серьезной работы над кодексом уже проводиться не будет», — заявил оппозиционер.

По мнению лидера партии и одноименной фракции «Процветающая Армения» Наиры Зограбян, Налоговый кодекс станет надгробной плитой для экономики Армении, а на гранитной плите могилы будет написано «погибла бесславно». По ее словам, есть два пути увеличения налоговых поступлений: или борьба с коррупцией и монополиями, или же проект, предложенный правительством. Зограбян считает, что заявленная борьба с коррупцией провалилась, и правительство решило перейти к сбору денег путем увеличения налогов.

А депутат Гурген Арсенян, призвав республиканцев опомниться, охарактеризовал законопроект диверсией в отношении правящего большинства, которое собирается с таким опасным багажом идти на выборы. По мнению депутата, который также является крупным предпринимателем, «благодаря» закону бизнесмены станут заложниками ситуации, что приведет к спаду бизнеса и росту темпа миграции. «В случае принятия этого документа ежегодная финансовая нагрузка на каждую семью увеличится на $200−250. Это это подхлестнет миграцию. Армению уже покинули работающие, талантливые, созидающие люди. Вы уничтожаете нацию. 550 тысяч пенсионеров на которые приходится 600 тысяч работающих. Каждый работающий содержит по пенсионеру, армию, государственный аппарат», — обратился он к парламентскому большинству. В целом он охарактеризовал проект нового налогового законодательства, как диверсию против государственности и ее народа.

В свою очередь независимый депутат Эдмон Марукян предупредил, что в случае принятия налогового кодекса люди выйдут на улицы. При этом он заявил, что сам выступит с подобным призывом, так как правительство делает всё, чтобы люди не могли спокойно жить в собственной стране.

Согласно мнению подавляющего большинства экономистов, посредством документа делается попытка «уничтожить» средний класс.

Согласно законопроекту, незначительно снижается ставка подоходного налога для получающих зарплату до 120 тыс. драмов — с 24,4% до 23%. Вместо этого, при зарплате от 120 тыс. до 2 млн драмов нынешняя ставка в 26% вырастет и будет колебаться в диапазоне от 28% до 33%. Больше всех пострадают те, кто получает зарплату в размере от 1 млн до 2 млн драмов. По действующему закону их зарплата облагается налогом по ставке 26%, после вступления в силу нового закона налог вырастет на 7%.

Комментируя проект Нового налогового кодекса газета «Чоррорд ишханутюн» пишет: «Народ потребовал от власти обратить большее внимание на оборонные вопросы. А власти сказали: «очень хорошо» и подняли налоги, так чтобы основное бремя опять легло на плечи народа. И так они всегда будут делать, пока, как говорит Серж Саргсян, есть еще возможность. Такое впечатление, что этот человек работает не президентом, а барменом, который делает коктейли, и задачей которого является как можно больше лимона выжать. Вот только это не имеет никакого отношения к законам. Если больше выжать невозможно, никакой Кодекс не поможет».

Парламентарии планируют обсудить проект Налогового кодекса во втором чтении на осенней сессии, а в случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2018 года.