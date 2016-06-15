Вильнюс, 15 июня, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Министры обороны стран НАТО договорились дислоцировать 4 многонациональных батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии, а министр обороны Литвы Юозас Олекас заявил, что окончательная дата прибытия батальонов и конкретное количество военных будут утверждены на саммите НАТО в Варшаве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 июня.

Michael T. Crawford Батальоны НАТО

«Есть общее понимание об угрозах и на Юге, и на Востоке. Поэтому участники встречи декларировали свои намерения прислать свои силы и дислоцировать в странах Прибалтики и Польше 4 многонациональные боевые группы размером с батальон. В июле в Варшаве на саммите НАТО будет утверждено такое решение, и начнутся конкретные работы по его осуществлению. Вышеградские страны — Польша, Чехия, Словакия и Венгрия — такж6е сообщили о намерениях в странах Прибалтики проводить ротации военных — с 1 января 2017 года они отправляют еще роту своих военных», — сказал Олекас в эфире радиостанции Žinių radijas.

По словам министра, хотя конкретное количество военных и дата прибытия батальонов будут утверждены в Варшаве, можно прогнозировать, что это будет конец года, самое позднее — начало следующего года.

«Конечно, у нас будут определенные расходы, но эти средства будут использованы очень осмысленно. В одном батальоне будет примерно 800−1000 военных, со своим вооружением, всей техникой. За эти деньги, которые мы потратим, как принимающая сторона, мы бы не смогли скомплектовать сами такое подразделение», — заключил министр.