Москва, 15 июня, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Комиссия спортсменов при Олимпийском комитете России (ОКР) обратилась с открытым письмом к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой допустить «чистых» атлетов к Олимпийским играм-2016 в Бразилии. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на текст письма.

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«Мы обращаемся к Вам, как к главе организации, призванной защищать права чистых от допинга спортсменов и делающей для этого все возможное, — говорится в сообщении. — Право любого атлета, никогда не нарушавшего никаких существующих правил, выступать на Олимпийских играх — незыблемо. И мы от всего сердца просим Вашей поддержки в соблюдении этого права».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство WADA приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории. Именно тогда начал разгораться крупный допинговый скандал в легкой атлетике РФ, который привел к запрету российским легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

17 июня в Вене состоится совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором должны принять решение о допуске российских легкоатлетов к Олимпиаде-2016.

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