Москва, 15 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что закрывать глаза на провокационные действия болельщиков из других стран, которые осуществляются в ходе чемпионата Европы по футболу во Франции, недопустимо. Такое мнение глава МИД РФ высказал в Государственной думе.

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«Мы не можем закрывать глаза на абсолютно провокационные действия болельщиков из других стран», — сказал Лавров.

Глава МИД России напомнил, что СМИ, освещающие ход Евро-2016, показывали кадры с участием иностранных болельщиков, топчущих российский флаг. Лавров назвал такое поведение возмутительным, так же как и оскорбительные выкрики в адрес российских властей, а также российских спортсменов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня в городе Лилле (Франция), где состоится матч группового этапа Евро-2016 между сборными России и Словакии, английский футбольный болельщик осквернил российский флаг. Британский фанат бросил флаг России на землю и начал демонстративно топтать его.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу начался во Франции 10 июня. Первый матч с участием России состоялся 11 июня в городе Марселе (Франция): российские футболисты сыграли со сборной Англии. Беспорядки в Марселе с участием болельщиков начались ещё 9 июня. Между английскими болельщиками и местными жителями произошёл конфликт возле одного из баров в районе Старого порта. При этом несколько десятков человек бросали стулья и били бутылки. Полиции удалось усмирить разбушевавшихся фанатов, применив слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны.

После матча, который состоялся 12 июня, на стадионе «Велодром» произошли массовые беспорядки. УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) на 150 тысяч евро, а сборная России условно дисквалифицирована до конца Евро-2016.

На 15 июня в Лилле запланирована игра сборно России и сборной Словакии.