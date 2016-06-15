Минск, 15 июня, 2016, 14:33 — ИА Регнум.



msz.gov.pl Конрад Павлик об отношениях Польши и Белоруссии

Официальная Варшава готова к конструктивному диалогу с руководством Белоруссии, в том числе и по сложным вопросам двусторонних отношений. Об этом 15 июня в Минске заявил посол Польши в Белоруссии Конрад Павлик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый посол Польши в июне вручил верительные грамоты президенту страны Александру Лукашенко. Павлик отметил, что начало его дипломатической миссии совпало с периодом улучшения отношений между Минском и Варшавой. Он обратил внимание: в 2016 году Белоруссию посетили три польских министра, включая визит главы МИД Польши Витольда Ващиковского 22−23 марта — такой интенсивности визитов не наблюдалось многие годы.

Польша желает видеть больше белорусов на своей территории, сообщил посол. Он отметил, что в 2015 году было выдано около 400 тыс виз гражданам Белоруссии, а с открытием новых визовых центров виз будет выдаваться больше. Данная мера будет способствовать увеличению приезжающих за покупками, а также формированию сезонного рынка для работников из Белоруссии.

Комментируя проблему «Карты поляка», Павлик призвал не преувеличивать преференции, которыми обладают владельцы данного документа. По словам посла, в мире всего около 170 обладателей «Карты поляка», из них 75 тыс — граждане Белоруссии. Документ позволяет сэкономить на проезде и на некоторых других услугах польских госучреждений, а также учиться в польских вузах. Такая помощь польской диаспоре, отметил Павлик — «моральный долг» польского государства перед гражданами постсоветских образований. Дипломат отметил, что ничего плохого нет в том, что 8 тыс граждан Белоруссии учатся в польских вузах — это и в интересах белорусов, многие из которых учатся бесплатно, и в интересах польского государства, заинтересованного в привлечении талантливой молодёжи.

Посол прокомментировал также проблему милитаризации региона и военных учений в Польше и Белоруссии. Павлик считает, что учения в Польше носят «исключительно оборонительный характер» и в Белоруссии они также носят оборонительный характер, поэтому обеспокоенности у официальной Варшавы нет и есть надежда на адекватное восприятие польских учений в Москве и Минске. Другое дело, отметил дипломат, что ситуация в регионе желает лучшего в связи с войной на Украине и наличием границы с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-политический блок НАТО усилил своё присутствие у границ Союзного государства Белоруссии и России. Польша активно закупает крылатые ракеты и другие вооружения в США, идёт милитаризация Прибалтики. В приграничной с Польшей и Литвой Гродненской области Белоруссии 13 июня началось командно-штабное учение Минобороны с силами территориальной обороны, а также КГБ, МВД и других ведомств, а 14 июня Минобороны РБ на полигоне «Брестский» отрабатывалось ведение контрдиверсионных действий.

Тем временем в Минске 15 июня начались переговоры советников по вопросам внешней политики лидеров стран «нормандской четверки». Среди обсуждаемых вопросов — провал «минских соглашений» и пути прекращения войны в Донбассе. Также 16 июня в Минске соберутся члены Контактной группы по урегулированию украинского кризиса, намеренные обсудить «дорожную карту» мер политического характера.