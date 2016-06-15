Кемерово, 15 июня, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области завершилась посевная кампания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

Сев проведен на площади более 727 тыс. гектаров, что составляет 100,2% от запланированного объема. Яровых зерновых посеяно 560 тыс. гектаров, рапса — 61,3 тыс. гектаров (116% к плану), многолетних и однолетних трав — 86 тыс. гектаров, кукурузы — 6,4 тыс. гектаров, сои — 2 тыс. гектаров, картофеля — 8,6 тыс. гектаров (101,7% к плану), других овощей — 1,6 тыс. гектаров (103,9% к плану).

В 2016 году хозяйства области были полностью обеспечены семенами, в том числе высоких репродукций. За период весенних полевых работ использовано более 15 тыс. т минеральных удобрений (в 2015 году — 8,8 тыс. тонн) на площади 90 тыс. га.

В настоящее время сельскохозяйственные предприятия проводят плановую обработку полей средствами защиты растений. От сорняков обработано 36,4 тыс. гектаров, от вредителей — свыше 63 тыс. гектаров посевов.

«Кузбасские сельхозпредприятия на 100% справились с посевной зерновых и технических культур, посадкой овощей и картофеля. Работы выполнены в срок, что обеспечит хорошие всходы и высокую урожайность яровых зерновых культур, а значит, поможет выполнить стратегическую задачу по продовольственной безопасности Кузбасса», — подчеркнул глава региона Аман Тулеев.