Мехико, 15 июня, 2016, 14:34 — ИА Регнум. На мексиканском заводе концерна Volkswagen изготовлен первый кузов для длиннобазной версии Volkswagen Tiguan, сообщает «Колеса.ру».

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Серийное производство длиннобазной версии Tiguan мексиканское предприятие начнет в первом квартале 2017 года. Изготовленные здесь вседорожники новой модификации будут поставляться на все рынки, за исключением Китая. Первый кузов Tiguan Long Wheel Base (LWB) сваренн для настройки оборудования завода. Других подробностей о производстве новой модели пока не известно.

О намерении концерна Volkswagen превратить Tiguan в отдельное семейство, стало известно еще в начале 2016 года. Помимо обычного кроссовера и его удлиненной версии, компания собирается выпустить еще и купеобразный вариант. Выход кросс-купе на авторынок запланирован на 2018 год.

Что же касается удлиненной модели, то его колесная база будет длиной 2 791 мм. Ожидается, что в продажу Tiguan LWB поступит в семиместном варианте. Пока нет информации о постаках длиннобазных кроссоверов в Россию. Стандартный вседорожник нового поколения должен появиться на нашем рынке в 2017 году.