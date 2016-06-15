Санкт-Петербург, 15 июня, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Предполагаемая установка мемориальной доски Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге — это политический жест российских властей в сторону Финляндии, в то же время являющийся знаком неуважения к собственному народу. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился историк, краевед, член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.

Suomen Kuvalehti Гитлер и Маннергейм в Финляндии

По его словам, в последнее время российская власть делает шаги по увековечению памяти тех или иных людей, исходя лишь из политических соображений, которые входят в противоречие с общественным мнением.

«Это некие шаги в сторону людей определенной национальности или в сторону определенных государств… Что называется, «протянуть руку дружбы». Показать, что мы миролюбивы и благородны. Но не всегда эти жесты благородства уместны, потому что в ряде случаев это неуважение к собственному народу. Тут имеется случай перебарщивания», — считает Алексей Ерофеев, имея в виду ситуацию с памятной доской Маннергейму.

Историк отметил, что в то время как в Санкт-Петербурге собираются повесить мемориальную доску союзнику Гитлера во Второй Мировой войне, в городе до сих пор не отражена память о многих защитниках Ленинграда, настоящих героях Великой Отечественной войны.

«Это кивок в сторону Финляндии, хотя у нас с этой страной прекрасные отношения, и никаких подпорок, в виде мемориальных досок Маннергейму, совершенно не нужно. Более того, у нас в 1950−60-е годы исчезли названия многих улиц, именовавшиеся в честь Героев Советского Союза, получивших это звание за советско-финляндскую войну. Из пятнадцати имен осталось всего пять. Их забыли? Вместо тех героев ставим доску тому, против кого они воевали?», — недоумевает Ерофеев.

Историк подчеркнул, что считает ошибкой установку в Петербурге памятной доски Карлу Маннергейму, который проявил себя как военачальник именно в период Второй Мировой войны, на стороне тех, кто был врагом нашей страны и нашего народа.

«Да, он был в императорской свите, но как полководец он проявил себя именно в качестве врага России. Он воевал против нашей страны. И только лишь в 1944 году Финляндия вышла из войны. Не надо забывать и о том, что Финляндия через несколько дней после нападения Гитлера на Советский Союз объявила войну нам, как продолжение Зимней войны 1939−1940 годов», — напомнил собеседник ИА REGNUM.

В то же время, отметил Алексей Ерофеев, совершенно никак не увековечен в Петербурге — ни названием улицы, ни мемориальной доской — Герой Советского Союза, генерал Маркиан Михайлович Попов, который создавал Карельский укрепрайон.

Алексей Ерофеев отметил, что личность и деятельность Карла Маннергейма подробно изучены историками и достоверно установлено, что все его полководческие заслуги связаны с военными действиями Финляндии против СССР в годы Второй Мировой войны. И главным их содержанием является помощь войскам нацистской Германии в районе Ленинграда.

«Мы не должны забывать, что город с севера во время блокады держали финские войска. Кто бы что ни говорил — «не атаковали», «не хотели брать город» — всё это слова, слова, слова. Они сдерживали (советскую) 23-ю армию, которая могла бы воевать против фашистов. Также мы прекрасно знаем, что финские войска оккупировали значительную часть Карелии, а командовал этим главнокомандующий Карл Густав Маннергейм. Он был оккупантом, пока финские войска не погнали в 44-м году», — подчеркнул историк.

По словам Ерофеева, у российских властей «наблюдается тенденция ставить народ перед фактом». Однако, одно дело, когда речь идет об установке доски какому-нибудь писателю или композитору, а другое, когда это касается спорной исторической личности, отметил Ерофеев. Было проигнорировано и мнение простых людей, и мнение специалистов.

«Нужно советоваться с общественностью: она должна была бы знать, где установят мемориальную доску и почему. У нас же есть историки, которые изучают Великую Отечественную войну, и Вторую мировую, и советско-финляндскую войну. Надо было с ними посоветоваться, делать всё это открыто. Год назад мемориальную доску практически открывали. Но общественность вмешалась, и её аккуратненько убрали. Что изменилось за этот год? Почему теперь это делают тихой сапой? Все это нехорошо. Плохо, когда власть внедряет что-то без мнения широкой общественности», — подчеркнул историк.

По его словам, стоит также задуматься о том, как бы отреагировали на идею о доске Маннергейму люди, которых уже нет в живых, но которые многое сделали для увековечивания памяти защитников Ленинграда, например, писатель Михаил Дудин. «Что бы он ответил на желание установить доску Карлу Маннергейму? У нас мы должны чтить память наших защитников Отечества», — сказал Ерофеев.

По его мнению, упоминание имени Маннергейма на какой-либо доске на здании в Петербурге могло быть уместно только в том случае, если бы его имя было указано исключительно среди прочей информации об истории этого места.

По данным издания «Фонтанка.ру», памятную доску Маннергейму планируют установить 16 июня на улице Захарьевской, дом 22. На этом месте до конца 1940-х годов располагалась домовая церковь лейб-гвардии Кавалергардского полка, в котором служил Маннергейм, а сейчас находится учебный корпус Военного инженерно-технического института имени генерала Комаровского.