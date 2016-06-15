Киев, 15 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Вчера, 14 июня, в Донбассе в результате ведения боевых действий двое украинских солдат погибли, еще семеро военнослужащих получили ранения. Об этом 15 июня на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, ВСУ понесли потери в Павлополе (Донетчина, под контролем ВСУ) в результате отражения штурма ДРГ ДНР. «Еще семь бойцов получили ранения в районе Зайцево, Павлополя и Марьинки», — сказал Лысенко.

Он сообщил, что на Донецком направлении «горячими точками» остаются промзона Авдеевки и район Горловки. При этом ВС ДНР «осуществили один артиллерийский обстрел позиций украинских войск близи шахты «Бутовка», — добавил Лысенко.

Также позиции ВСУ в Авдеевке, Песках, Невельском, Зайцево, Новгородском, Троицком и Верхнеторецком были обстреляны из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 мм и 120 мм. Лысенко также проинформировал, что ВС ДНР совершили артобстрел украинских позиций в Павлополе (Мариупольское направление), а украинские укрепления в Марьинке подверглись минометным и снайперским обстрелам.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня источник в военном ведомстве ДНР заявил, что прошлой ночью на Донетчине подразделения ВСУ обстреляли позиции армии ДНР в Донецке, Докучаевске, Еленовке и пригородах Горловки. По его словам, украинские войска активно применяли минометы (выпущено более 60 мин), БМП, артиллерию калибра 152 мм (выпущено 11 снарядов), гранатометы и стрелковое оружие. «В период с 23:00 до 01:00 ВСУ обстреливали Докучаевск, территорию аэропорта, Зайцево, Спартак, Еленовку, поселки Старомихайловка и Александровка», — рассказал источник.