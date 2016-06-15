Вологда, 15 июня, 2016, 14:26 — ИА Регнум. К настоящему моменту диагноз клещевой боррелиоз подтвержден у 85 вологжан, 8 из которых — дети. На минувшей неделе бореллиоз был подтвержден только у 38 человек. А вот количество инфицированных энцефалитом в регионе за неделю возросло в 3 раза — с 5 до 16 человек, двое из пострадавших — дети. Еще 25 человек находятся в больницах с подозрением на эту инфекцию. Лидирует по количеству инфицированных энцефалитом Вологда, Сокольский и Харовский районы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте здравоохранения.

Ван Гог. Палата в больнице в Арле. 1889

«С начала сезона активности клещей за помощью в медицинские организации области обратились 12 307 пострадавших от присасывания членистоногих. Это на 80% ниже аналогичного периода прошлого года. 3420 из них — дети (27,8%). Из числа пострадавших всего 19,3% были привиты от клещевого вирусного энцефалита», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель департамента здравоохранения Анна Чхетиани.

По данным медиков, в большинстве случаев клещи присасывались к вологжанам на дачных участках (42,6% случаев), в лесной полосе (11,5%), на территориях кладбищ (3,1%).

В 2016 году против вирусного клещевого энцефалита были привиты 63,98 тысячи вологжан, в их числе — 25,5 тысячи детей.

Как отмечают в департаменте здравоохранения, в медицинских организациях на случай оказания экстренной помощи для детей создан необходимый запас противоклещевого иммуноглобулина, а в аптечной сети региона есть в наличии йодантирипин и анаферон.