Москва, 15 июня, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Цена в 40 долларов за баррель нефти является на сегодняшний день адекватной. Об этом 15 июня в ходе совещания с правительством заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Kurt Haubrich Поставки нефти

«Мы должны найти усредненное консервативное значение. 40 или около 40 долларов за баррель представляются вполне адекватной сегодня оценкой», — сказал Медведев.

Он призвал не питать иллюзий относительно улучшения ситуации на рынках нефти: «В этом году нефть опускалась до 25−30 долларов за баррель, сейчас она достигла 50. Но неизвестно, насколько устойчивой является эта тенденция».

Медведев подчеркнул, что «улучшение ситуации на нефтяных рынках нас не должно обманывать», а также призвал консервативно подходить к прогнозам в отношении оценок стоимости нефтяного барреля.

Глава правительства также подчеркнул, что бюджет должен «сдерживать инфляцию», а также призвал закрепить планку бюджетного дефицита и уточнить источники его финансирования, а также следовать этим решениям в полном объёме.

Медведев отметил, что правительство продолжит оказание поддержки ключевых отраслей и сельского хозяйства.