Владикавказ, 15 июня, 2016, 14:19 — ИА Регнум. На крупнейшем и старейшем в Северной Осетии металлургическом предприятии «Электроцинк» начались работы по ликвидации свинцового производства. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 15 июня, будет остановлено отделение короткобарабанных печей, которые оказывают наиболее неблагоприятное влияние на окружающую среду.

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Окончательная остановка свинцового производства произойдет до сентября 2016 года. За это время будут переработаны все продукты, которые есть на площадке, и «Электроцинк» не будет больше выпускать свинец. На втором этапе предполагается сокращение штатов. К 1 августа текущего года все 154 работника будут наделены первоочередным правом занимать вакансии, которые будут появляться на предприятии.

Выпуск свинца осуществляется силами 260 работников. Наиболее опытные из них будут переведены в структурные подразделения основного цинкового и вспомогательных производств завода и дочерних компаний, а также на другие предприятия Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Уведомления о сокращении с 1 июля получили 77 человек. Соответствующая информация была направлена в республиканскую службу занятости. Сотрудникам пенсионного возраста при увольнении по соглашению сторон предложена компенсация в размере трех месячных зарплат, независимо от стажа работы.

Напомним, что средняя заработная плата на заводе составляет 29 тысяч рублей и к концу года должна достигнуть 31 тысячи рублей. В прошлом году предприятие перечислило 575 млн рублей в виде налогов, в том числе 140 млн рублей налога на прибыль, которые пошли в республиканский бюджет. В 2016 году этот показатель составит не менее 180 млн рублей. По данным руководства предприятия, в настоящее время на заводе трудятся около 2500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об остановке производства свинца на заводе «Электроцинк» было принято в соответствии с договоренностью между временно исполняющим обязанности главы РСО-Алания Вячеславом Битаровым и руководством ООО «УГМК-Холдинг» в целях снижения воздействия предприятия на окружающую среду и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки во Владикавказе. По мнению общественных экологов и многих жителей республики, завод является одним из главных загрязнителей воздуха. До недавнего времени в регионе проводились акции протеста с требованием закрыть металлургическое предприятие.