Лилль, Франция, 15 июня, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Стартовый состав сборной России в матче с командой Словакии будет тем же, что и в матче против английской сборной, сообщает «Р-Спорт».

Getty Images Российские болельщики

Матч группы В между сборными России и Словакии назначен на 15 июня и состоится в 16:00 мск на стадионе «Пьер Моруа».

Стартовый состав сборной России на матч с командой Словакии выглядит так: вратарь — Игорь Акинфеев, полевые игроки — Игорь Смольников, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Роман Нойштедтер, Александр Головин, Олег Шатов, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Федор Смолов.

Напомним, в стартовом матче на европейском первенстве сборная России сыграла вничью с командой Англии со счетом 1:1.

Чемпионат Европы завершится 10 июля.