Москва, 15 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Между Россией и Украиной продолжаются контакты по обмену заключенными, в том числе и по кандидатуре украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Контакты осуществляются, — сказал представитель Кремля. — Весьма активно работает представитель Украины по гуманитарным вопросам Минской группы Медведчук (Виктор)».

При этом Песков добавил, что разговоры по обмену ведутся по многим кандидатурам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года украинский режиссёр Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Республике Крым. Его сообщник Александр Кольченко получил 10 лет лишения свободы.

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